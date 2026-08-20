101 Meter Gold: Warum Tesoro Gold nach 27.162 Bohrmetern jetzt in die nächste Phase wechselt

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Bei Goldprojekten entscheidet nicht allein ein spektakulärer Einzelwert über die Qualität einer Lagerstätte. Für eine mögliche spätere Minenentwicklung sind Kontinuität, Mächtigkeit und die Verlässlichkeit des geologischen Modells mindestens ebenso wichtig. Genau an diesem Punkt hat das El-Zorro-Goldprojekt in Chile jetzt einen wichtigen Schritt erreicht: Nach mehr als 27.000 Metern Infill-Bohrungen liegen sämtliche Analyseergebnisse für die nächste Aktualisierung der Mineralressource vor.

Der entscheidende Punkt ist dabei der Übergang von der Definition zur nächsten Entwicklungs- und Wachstumsphase. Die Infill-Bohrungen sollten bestehende Teile der Ternera-Ressource besser absichern und eine Hochstufung in die Kategorie "Indicated" ermöglichen. Diese Daten sollen anschließend in eine aktualisierte Mineral Resource Estimate (MRE), die geplante erste Erzreserve und die Minenplanung auf Definitive-Feasibility-Study-Niveau einfließen. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Bohrteams bereits auf mögliche Erweiterungen der Lagerstätte und neue Entdeckungen.

80 Bohrlöcher und 27.162 Meter: Das Infill-Programm ist abgeschlossen

Hinter dem Programm steht Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208). Das Unternehmen hat bei der Goldlagerstätte Ternera, Teil des El-Zorro-Projekts in Chile, insgesamt 80 Diamantbohrlöcher über 27.162 Meter abgeschlossen. Mit den Resultaten der letzten 17 Bohrungen liegt nun der vollständige Datensatz vor.

Und die jüngsten Ergebnisse liefern mehrere breite mineralisierte Abschnitte.

Zu den auffälligsten zählt Bohrloch ZDDH0475 mit 101,00 Metern bei 1,12 g/t Gold ab 320 Metern Tiefe. Darin enthalten waren 8,35 Meter mit 3,50 g/t Gold sowie 20,00 Meter mit 2,37 g/t Gold.

Bohrloch ZDDH0464 lieferte 96,40 Meter mit 0,86 g/t Gold ab 351 Metern, einschließlich 37,54 Metern mit 1,50 g/t. ZDDH0466 traf 60,50 Meter mit 1,01 g/t Gold, darin 18,20 Meter mit 2,55 g/t. Hinzu kamen bei ZDDH0471 51,43 Meter mit 1,23 g/t Gold sowie ein weiterer Abschnitt von 25 Metern mit 1,55 g/t.

Neben diesen breiten Zonen wurden auch deutlich höhere Goldgehalte über kürzere Intervalle gemeldet. ZDDH0461 beispielsweise traf 10,00 Meter mit 6,14 g/t Gold ab nur 14 Metern Tiefe, einschließlich 3,25 Metern mit 15,96 g/t Gold. ZDDH0468 lieferte 9,21 Meter mit 5,76 g/t Gold.

Warum die Treffer für Ternera wichtig sind

Die Bedeutung dieser Ergebnisse liegt nicht nur in einzelnen hohen Goldgehalten. Nach Angaben von Tesoro durchschnitten sämtliche Bohrlöcher signifikante Goldmineralisierung an den zuvor prognostizierten Positionen. Das Unternehmen sieht darin eine Bestätigung der Robustheit des bestehenden MRE-Blockmodells und der geologischen Interpretation von Ternera.

Managing Director Zeff Reeves bezeichnete die Resultate entsprechend als weitere Bestätigung der konsistenten Mächtigkeiten und Gehalte an den vom Modell vorhergesagten Stellen.

Das ist für die nächste Projektphase relevant. Die Infill-Bohrungen waren primär darauf ausgerichtet, die Klassifizierung von Teilen der bestehenden Mineralressource zu verbessern. Mit dem vollständigen Datensatz soll nun die bestehende Ressource teilweise in die höhere "Indicated"-Kategorie überführt werden. Diese Klassifizierung ist Voraussetzung dafür, dass entsprechende Ressourcen für die Berechnung der geplanten ersten Erzreserve von Ternera verwendet werden können.

Die aktuell ausgewiesene optimierte Tagebauressource umfasst laut der in der Mitteilung wiedergegebenen Ressourcentabelle bei einem Cut-off von 0,30 g/t Gold insgesamt 51,2 Millionen Tonnen mit 1,1 g/t Gold beziehungsweise 1,816 Millionen Unzen Gold. Davon entfallen 1,123 Millionen Unzen auf die Kategorie "Indicated" und 692.000 Unzen auf "Inferred". Die Berechnung wurde mit einem Goldpreis von 3.000 US-Dollar je Unze und einer Prozessausbeute von 94,5 Prozent begrenzt.

Der Fokus verschiebt sich: von Definition zu Wachstum

Mit Abschluss des Infill-Programms verändert sich die Aufgabenstellung. Statt die bekannte Lagerstätte lediglich enger abzubohren, sucht Tesoro nun verstärkt nach zusätzlicher Mineralisierung.

Drei Diamantbohrgeräte sind aktuell bei Ternera im Einsatz. Sie untersuchen Erweiterungsziele innerhalb eines Kilometers um die derzeitige Grubenhülle. Dazu zählt Ternera East, wo oberflächennahe Mineralisierung im Hangenden der Hauptlagerstätte untersucht wird. Gleichzeitig werden mögliche Erweiterungen des Hauptkörpers in der Tiefe getestet.

Weitere Ziele in unmittelbarer Nähe sind Drone Hill sowie nördliche und südliche Erweiterungen der Lagerstätte. Die Karte in der Unternehmensmitteilung zeigt, dass Ternera nach Norden und Süden offen ist und Tesoro insbesondere bei Ternera East und Drone Hill zusätzliches Mineralisierungspotenzial sieht.

Der größere Hebel könnte außerhalb von Ternera liegen

Noch interessanter für die langfristige Explorationsgeschichte ist jedoch der Maßstab des gesamten El-Zorro-Projekts. Tesoro kontrolliert dort einen mineralisierten Korridor von mehr als 40 Kilometern Länge.

Während die Arbeiten rund um Ternera weiterlaufen, bereitet das Unternehmen bereits den Zugang zu den Distriktzielen La Brea und Pena Blanca vor. Diese sollen in den kommenden Wochen durch Bohrungen getestet werden. Anschließend soll die Exploration auf weitere prioritäre Ziele innerhalb des breiteren El-Zorro-Korridors ausgeweitet werden.

Damit verändert sich die zentrale Frage für Anleger. Bislang ging es vor allem darum, wie belastbar die bekannte Ternera-Lagerstätte ist. Nach Abschluss der 27.162 Meter umfassenden Infill-Kampagne rückt nun stärker in den Vordergrund, wie viel zusätzliches Gold das größere Projektgebiet enthalten könnte.

Jetzt müssen die nächsten Schritte liefern

Tesoro hat mit dem abgeschlossenen Infill-Programm einen wichtigen Datensatz geschaffen. Die nächsten konkreten Schritte sind klar definiert: aktualisierte Mineralressource, geplante erste Erzreserve und DFS-Level-Minenplanung. Parallel dazu läuft die Suche nach zusätzlichem Wachstum.

Dass Bohrungen wie 101 Meter mit 1,12 g/t Gold oder 10 Meter mit 6,14 g/t Gold Aufmerksamkeit erzeugen, liegt auf der Hand. Für die weitere Bewertung von Ternera dürfte jedoch entscheidender sein, was aus dem gesamten Bohrprogramm folgt.

Denn nach 80 Bohrlöchern und 27.162 Metern endet eine Phase der Ressourcendefinition - während gleichzeitig eine neue beginnt: die Suche nach zusätzlichem Gold rund um Ternera und entlang eines mehr als 40 Kilometer langen Korridors.

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03123188-6A1339335&v=undefined

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