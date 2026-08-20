Am gestrigen Mittwoch sorgte die Kursexplosion von Moderna auch bei der BioNTech-Aktie für einen Kurssprung von knapp über +20%. Doch am Donnerstagmorgen wird der deutsche Biotech-Titel bereits wieder abverkauft und liegt mit -3% im Minus. Warum sind Anleger deutlich weniger euphorisch in Bezug auf BioNTech als bei Moderna und wird es doch kein weiteres Kursfeuerwerk geben? Das tut sich bei BioNTech Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage lautet: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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