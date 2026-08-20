München (ots) -- Glamourös: ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek führt wieder durch die große Award Show- Staraufgebot in der Pre-Show ab 17 Uhr:- Content Creator Alessandro Capasso (@sandrocap) begrüßt die prominenten Gäste auf dem Blue Carpet- VIP- & Backstage-Moderatorin Cathy Hummels (@cathyhummels) spricht mit prominenten Gästen und blickt hinter die Kulissen- Twitch-Streamerin Nova (@starletnova) und Rocket Beans-Moderator und DJ Daniel "Schröck" Schröckert (@kinoplusdaniel) melden sich aus der Streaming Lounge- Wieder vorab: Bekanntgabe nahezu aller Preisträgerinnen und Preisträger- BMW ist erneut "Offizieller Mobility- und Location-Partner des Blauen Panthers 2026"Am 21. Oktober 2026 ist es endlich wieder soweit: Bereits zum fünften Mal findet der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" in der BMW Welt in München statt. Durch die große Award Show führt in diesem Jahr erneut ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek.Esther Sedlaczek: "Nachdem ich im vergangenen Jahr das erste Mal den Blauen Panther moderieren durfte, freut es mich sehr, auch dieses Jahr wieder durch die Verleihung zu führen. Ich bin sehr gespannt auf unsere Preisträgerinnen und Preisträger und ich bin mir sicher, dass es wieder eine fantastische Veranstaltung mit tollen Gästen wird."Staraufgebot in der Pre-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" ab 17 UhrSchon bevor die große Show startet, können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Pre-Show ab 17 Uhr auf ein tolles Staraufgebot bei unseren Moderatorinnen und Moderatoren live im Stream freuen: auf dem Blue Carpet, in der Streaming Lounge und hautnah vor und hinter den Kulissen.Auf dem Blue Carpet empfängt Content Creator Alessandro Capasso (@sandrocap) die Stars: "Ich freue mich sehr, nach meiner Rolle als Juror und Creator für den Blauen Panther in den letzten drei Jahren, heuer den Blue Carpet bei der Preisverleihung in der BMW Welt hosten zu dürfen. Für mich ist diese neue Aufgabe eine große Ehre und ich kann's kaum erwarten, die Gäste, Preisträgerinnen und Preisträger vor Ort zu begrüßen und die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen durch die Pre-Show zu führen. I gfrei mi drauf!"Cathy Hummels (@cathyhummels) ist in diesem Jahr als VIP- & Backstage-Moderatorin in der BMW Welt unterwegs. Sie blickt für die Zuschauerinnen und Zuschauer hinter die Kulissen und spricht mit den Gästen: "Letztes Jahr habe ich bereits den Blue Carpet beim Blauen Panther moderiert. Umso schöner ist es für mich, auch in diesem Jahr wieder dabei zu sein und den Blauen Panther als VIP- und Backstage-Moderatorin zu begleiten. Es ist mir eine große Ehre und ich freue mich auf spannende Gespräche und darauf, die Zuschauerinnen und Zuschauer mit hinter die Kulissen zu nehmen."In der Streaming Lounge dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Twitch-Streamerin Nova (@starletnova) und Rocket Beans-Moderator und DJ Daniel "Schröck" Schröckert (@kinoplusdaniel) freuen, die mit interessanten Talks, Community-Fragen, Spielen und Einspielern auf die bevorstehende Award Show einstimmen. Ab 19 Uhr feiern die beiden mit den Zuschauerinnen und Zuschauern die Watch Party zur Live-Show auf den Twitch-Kanälen von Rocket Beans TV und Starletnova sowie bei YouTube auf dem Kino+-Kanal von RBTV.Nova: "Ich freue mich unglaublich, dieses Jahr wieder beim Blauen Panther dabei sein zu dürfen und zusammen mit Daniel erneut durch den Abend aus unserer Streaming Lounge zu führen. Es liegt ein aufregender Abend vor uns, voller fantastischer Nominierter und spannender Persönlichkeiten in der BMW Welt!"Daniel: "Schön. Letztes Jahr war ein großer Spaß, daher freue ich mich umso mehr, dieses Jahr wieder beim Blauen Panther mit dabei zu sein. Und auf das Team, die Interviews, die Filme und Serien, die wir dafür schauen dürfen, die Watchparty, die Afterparty und vieles mehr. Wird bestimmt cool ... und natürlich blau."Die Pre-Show (ab 17 Uhr) und die Preisverleihung (ab 19 Uhr) werden im Livestream auf www.blauerpanther.com gezeigt. Die Preisverleihung wird zudem ab 19 Uhr live in der ARD Mediathek gestreamt und wird am gleichen Abend im BR Fernsehen ausgestrahlt. Die Sendung steht anschließend in der ARD Mediathek, im ZDF Streaming-Portal und in der 3sat Mediathek zur Verfügung. Auch in diesem Jahr werden Joyn und RTL+ die Pre-Show und die Award Show live streamen.Der Blaue Panther wird in insgesamt fünf Kategorien vergebenEine Auszeichnung mit dem Blauen Panther für deutschsprachige Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen ist in fünf Kategorien möglich: "Information / Journalismus", "Fiktion", "Entertainment", "Kultur / Bildung" und "Social Media".In den Kategorien "Entertainment" und "Social Media" werden zudem auch in diesem Jahr Publikumspreise vergeben. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Zusätzlich wird ein von der Bayerischen Staatskanzlei mit 10.000 Euro dotierter Nachwuchspreis vergeben.Bekanntgabe der Preisträgerinnen und Preisträger des Blauen PantherWie im vergangenen Jahr setzt das Showkonzept des von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produzierten "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auch 2026 konsequent die Ausgezeichneten szenisch in den Mittelpunkt. Bis auf wenige Ausnahmen werden alle Preisträgerinnen und Preisträger im Vorfeld des Blauen Panthers kommuniziert und erhalten einen individuell gestalteten Showmoment - entwickelt im kreativen Austausch mit ihnen selbst. Ob emotional, überraschend oder künstlerisch inszeniert: Die Ehrung wird zu einem persönlichen Erlebnis, das die Leistung der Preisträgerinnen und Preisträger auf besondere Weise würdigt.Die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026Unter dem Vorsitz von Stefan Feldmann, Chef des Protokolls der Bayerischen Staatsregierung, setzt sich die unabhängige Jury aus erfahrenen Medienexpertinnen und -experten zusammen, die ihre Entscheidungen gemeinsam auf Basis journalistischer, kreativer und technischer Qualität der eingereichten Beiträge treffen.Die Jurymitglieder 2026 sind: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Sasha Bühler (ehem. Netflix), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Dániel Koren (RTL Deutschland), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Lars Penck (Amazon MGM Studios), Prof. Bettina Reitz (Präsidentin der Hochschule für Fernsehen und Film München a.D.), Marco Risch (Content Creator & Creative Director), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).BMW ist wieder offizieller Mobility- und Locationpartner des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Sandra Wittemer (Leiterin BMW Welt): "Fünf Austragungen des Blauen Panthers in der BMW Welt stehen für eine starke Partnerschaft und die erfolgreiche Verbindung von Medien, Kultur und Innovation. Wir sind stolz darauf, Gastgeber dieses bedeutenden Awards zu sein und freuen uns darauf, die Branche auch 2026 wieder in der BMW Welt willkommen zu heißen."Die Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Group, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Der Blaue Panther ist eine Auszeichnung aus der Branche für die Branche und geht auf eine Initiative der Bayerischen Staatskanzlei zurück, die damit die Vielfalt und Qualität der Fernseh- und Streaminglandschaft würdigt.Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und seit 2025 von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produziert. Der Blaue Panther findet im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (21. - 23. Oktober 2026) statt, die in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum feiern.Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auf Social Media:Instagram: https://www.instagram.com/blauerpanther_award/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/blauerpanther-award/TikTok: https://www.tiktok.com/@blauerpanther_award?_t=8kQNBXUlzdp&_r=1YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRm86s5yJBMLhWR9xTe1VtAPressekontakt:Fink-Wuest Kommunikation GmbHPetra Fink-WuestTel: 0151-61109353pfw@fink-wuest-kommunikation.deOriginal-Content von: Blauer Panther - TV & Streaming Award, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164525/6336861