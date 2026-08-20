UBS stuft Sartorius auf "Buy" hoch und hebt das Kursziel von 240 auf 300 Euro. Analyst Weston sieht Premium-Wachstum in der Biopharmazie und erwartet ab 2027 eine Erholung im Gerätegeschäft. Kurssprung bei Sartorius: Die UBS hat ihre Einschätzung zu den Vorzugsaktien des Göttinger Labor- und Biotechkonzerns von "Neutral" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 240 auf 300 Euro erhöht. An den Börsen kam das gut an. Auf Tradegate verteuerten sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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