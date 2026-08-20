Der Kursanstieg von Moderna zur Wochenmitte war historisch. Satte 177 Prozent konnte die Aktie an nur einem Tag zulegen - so viel wie kein anderer Wert in diesem Jahrhundert im US-Index der mittelgroßen Werte S&P 500. Der Abstand auf andere Tages-Top-Performer ist enorm. Hartford gelang im Jahr 2008 mit einem Plus von gut 100 Prozent ebenfalls ein starker Auftritt. Doch die Frage ist nun, wie gerechtfertigt dieser Anstieg wirklich ist.Zunächst ein Blick auf die Entwicklung. Positive Studienergebnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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