FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 11,50 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Jan Koch sprach in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar von einem starken Halbjahresbericht der Versandapotheke. Im zweiten Quartal habe sich das Wachstum in allen Geschäftsbereichen beschleunigt, während der bereinigte operative Verlust deutlich zurückgegangen sei. Koch verwies zudem auf die angehobene Jahresumsatz- und Ergebnisprognose, was weitere Aufwärtskorrekturen der Konsensschätzungen stützen dürfte./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0042615283
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CET
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