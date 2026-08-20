Leverkusen - Farid Alfa-Ruprecht wechselt von Bayer 04 Leverkusen zum Zweitligisten Hertha BSC. Die Rheinländer transferieren den Außenstürmer auf Leihbasis für ein Jahr zum Hauptstadtklub nach Berlin, wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte.



Alfa-Ruprecht war in der zurückliegenden Spielzeit bereits an den Zweitligisten VfL Bochum ausgeliehen worden. Sein Vertrag in Leverkusen hat noch eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2030.



"Farid hat sich in dem Jahr in Bochum bereits gut entwickelt. Mit einer weiteren Saison und vielen Einsätzen auf herausforderndem Niveau wollen wir seine fußballerischen Fortschritte weiter vorantreiben", sagt Bayer-Direktor Fußball Kim Falkenberg.



Der 20 Jahre alte Außenbahnspieler will durch die Zusage an die Hertha seine Chancen bei Bayer 04 langfristig verbessern: "Das ist mein Ziel. In Zukunft in der Bundesliga und im Europapokal das Kreuz auf der Brust zu tragen, ist ein großer Traum, den ich mir gerne erfüllen möchte."





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