Die Moderna-Aktie schoss am gestrigen Mittwoch um unglaubliche +177% im US-Handel nach oben und verzeichnete damit den größten Tageskurssprung ihrer Börsengeschichte. Doch im europäischen Handel dreht der Kurs des US-Biotechunternehmens am Donnerstag zweistellig ins Minus. Ging die Kursexplosion von Moderna doch etwas zu weit? Ein gewaltiges Umsatzpotenzial Ein Antwort auf diese Frage lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt kaum geben, denn zum einen ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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