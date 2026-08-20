Duisburg (ots) -Die Kläranlage Vierlinden der Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) soll optimiert werden. Ziel ist es, die Effizienz und Umweltverträglichkeit der Kläranlage zu steigern und die Betriebssicherheit sowie den Automatisierungsgrad zu erhöhen. Um die umfassende Modernisierung der Anlage zu strukturieren und Ziele und Anforderungen klar zu definieren, haben die WBD die Sweco GmbH mit der Erstellung eines Standortentwicklungskonzeptes beauftragt.Strukturierte Maßnahmenplanung für die Kläranlage Duisburg-VierlindenDie Wirtschaftsbetriebe Duisburg sind unter anderem für die Stadtentwässerung und Abwasserbeseitigung in Duisburg verantwortlich. Dazu gehören das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten und Entwässern von Abwasser sowie die Behandlung von Klärschlamm. Um aktuellen Anforderungen gerecht zu werden, soll die Anlagentechnik der Kläranlage Duisburg-Vierlinden modernisiert und angepasst werden. Hierbei sollen sowohl der Wasserweg als auch der Schlammweg durch moderne Verfahrens- und Maschinentechnik optimiert und modernisiert werden."Die Modernisierung der Kläranlage Vierlinden ist eine wichtige Investition in die Zukunft der Duisburger Abwasserbehandlung. Mit dem Standortentwicklungskonzept erhalten wir einen klaren Fahrplan für die nächsten Entwicklungsschritte. So können wir technische Innovationen gezielt einsetzen, die Betriebssicherheit erhöhen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten", sagt Dr. Max Weißbach, Bereichsleiter Abwasserreinigung und Kanalbetrieb bei den WBD.Im Rahmen des Standortentwicklungskonzeptes erstellt Sweco eine umfassende Bestandsaufnahme der Kläranlage und analysiert die bestehenden Prozesse sowie die technischen Anlagen am Standort. Auf Basis dieser Untersuchung werden Handlungsfelder für eine schrittweise Modernisierung der Kläranlage identifiziert. Im Fokus stehen eine verlässliche Abwasserbehandlung, ein effizienter Anlagenbetrieb sowie die optimierte Nutzung vorhandener Ressourcen und Energiepotenziale. Neben verfahrenstechnischen und maschinentechnischen Aspekten fließen auch standortspezifische Rahmenbedingungen in die Bewertung ein. Das Konzept schafft so eine belastbare Entscheidungsgrundlage für die weitere Entwicklung der Kläranlage Duisburg-Vierlinden und dient als Basis für die Planung künftiger Modernisierungsmaßnahmen.Grundlage für eine zukunftsfähige Kläranlage"Mit dem Standortentwicklungskonzept unterstützen wir die Wirtschaftsbetriebe Duisburg dabei, die nächsten Schritte für die Weiterentwicklung der Kläranlage Vierlinden vorzubereiten. Unser Ziel ist es, technische Anforderungen, Wirtschaftlichkeit und Umweltaspekte ausgewogen zu betrachten. Die gute Kenntnis der Anlage aus früheren Projekten und unsere umfassende Erfahrung in der Modernisierung kommunaler Kläranlagen sind dafür eine wichtige Basis", sagt Dr. Emil Bein, zuständiger Projektleiter bei Sweco.Die Fertigstellung des Standortkonzepts ist bis September 2027 geplant.Sweco plant und gestaltet die nachhaltigen Städte und Gemeinden der Zukunft. Mit dem kollektiven Wissen unserer 23.000 Architekt*innen, Ingenieur*innen und anderer Expert*innen arbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden daran, den grünen Wandel zu unterstützen, das Potenzial der Digitalisierung bestmöglich zu nutzen und die Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit Europas zu stärken. Sweco ist der führende europäische Anbieter für Architektur- und Ingenieurdienstleistungen mit einem Umsatz von rund 2,9 Mrd. EUR in 2025. Das Unternehmen ist im Nasdaq Stockholm gelistet. www.sweco-gmbh.dePressekontakt:Katrin ZeuschnerCommunications DirectorE-Mail: marketing@sweco-gmbh.deOriginal-Content von: Sweco GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181269/6337042