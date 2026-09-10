Bremen (ots) -Der Kiesbergtunnel in Wuppertal wird in den kommenden Jahren grundhaft saniert und technisch auf den neuesten Stand gebracht. Straßen.NRW nutzt dafür die integrierte Projektabwicklung (IPA). Sweco übernimmt in Ingenieurgemeinschaft mit der Lombardi AG und mit Unterstützung der herbers-project GmbH das interne Projektmanagement, die IPA Beratung, BIM Management und Beratung sowie Beratung zur kritischen Infrastruktur für die grundhafte Sanierung des Tunnels.Integrierte Projektabwicklung (IPA) für anspruchsvolle InfrastrukturprojekteStraßen.NRW setzt beim Kiesbergtunnel auf eine integrierte Projektabwicklung (IPA), um das technisch anspruchsvolle Projekt effizient zu steuern. Auftraggeber, Planende und Bauunternehmen bilden eine Allianz, in der Kosten, Termine, Qualität und Sicherheit gemeinsam verantwortet werden. Früh eingebundenes Bau-Know-how und ein transparentes Zielkostenmodell mit gemeinsamem Risikobudget sollen Nachträge und Schnittstellenkonflikte minimieren.Sanierung des Kiesbergtunnels: komplexes InfrastrukturprojektDer 1970 eröffnete Kiesbergtunnel war Europas erster Doppelstocktunnel und verbindet den Süden Wuppertals mit dem Autobahnkreuz Sonnborn. Das Bauwerk weist nach über 50 Jahren Betrieb mittlerweile Mängel an Bausubstanz und sicherheitstechnischer Ausstattung auf und soll daher saniert und technisch auf den neuesten Stand gebracht werden.Die Sanierung ist als umfassender Umbau geplant und erfordert eine Vollsperrung während der Bauzeit. Geplant ist u.a. die vollständige Abdichtung des Tunnels von außen sowie der Einbau einer neuen Fahrbahnplatte. Außerdem werden sämtliche Anlagen für Betrieb und Verkehr erneuert, darunter Beleuchtung, Lüftung, Sicherheits- und Steuerungssysteme. Ergänzend erfolgen Instandsetzungsarbeiten an Brücken, Portalen, Stützwänden sowie Entwässerungsanlagen und Regenrückhaltebecken."Der Kiesbergtunnel vereint gleich mehrere Herausforderungen: Bauen im Bestand, ein besonderes Doppelstockkonzept, eine schwierige Geologie und ein enger Zeitrahmen, um die Dauer der Vollsperrung möglichst kurz zu halten. Mit der Integrierten Projektabwicklung können wir Planungs-, Bau- und Betriebsperspektive frühzeitig zusammenführen und Lösungen entwickeln, die technisch robust, ressourcenschonend und umsetzbar sind. Wir freuen uns, unsere IPA-Erfahrungen gemeinsam mit unseren Allianzpartnern in dieses Projekt einzubringen", sagt Frederieke Parlings, Teamleiterin Bau- & Projektmanagement West bei Sweco.Für die Planung ist ein Jahr geplant, für die bauliche Sanierung inkl. Erneuerung der Betriebstechnik weitere drei Jahre. Ziel ist es, den Tunnel rechtzeitig zur BUGA 2031 wieder vollständig für den Verkehr zur Verfügung zu stellen.Sweco plant und gestaltet die nachhaltigen Städte und Gemeinden der Zukunft. Mit dem kollektiven Wissen unserer 23.000 Architekt*innen, Ingenieur*innen und anderer Expert*innen arbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden daran, den grünen Wandel zu unterstützen, das Potenzial der Digitalisierung bestmöglich zu nutzen und die Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit Europas zu stärken. Sweco ist der führende europäische Anbieter für Architektur- und Ingenieurdienstleistungen mit einem Umsatz von rund 2,9 Mrd. EUR in 2025. Das Unternehmen ist im Nasdaq Stockholm gelistet. www.sweco-gmbh.dePressekontakt:Katrin ZeuschnerCommunications DirectorE-Mail: marketing@sweco-gmbh.deOriginal-Content von: Sweco GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181269/6349566