NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Analyst Cole Hathorn sieht den Stahlhersteller als relativen Nutznießer geringerer US-Stahlzölle auf kanadische Importe. In einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar verwies Hathorn auf einen Kreise-Bericht von Bloomberg über ein vorläufiges Handelsabkommen zwischen den USA und Kanada./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: LU1598757687
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