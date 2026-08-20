Haben Anleger die nächste Wachstumsphase der Schwellenländer übersehen? Von Pruksa Iamthongthong, Senior Investment Director, Asian Equities bei Aberdeen Schwellenländer wurden schon immer mit Wachstum in Verbindung gebracht. Was sich heute verändert hat, ist, dass das Wachstum durch einen weiteren Faktor ergänzt wird - nämlich durch attraktive Bewertungen. Diese Kombination ist ungewöhnlich. Wenn sie auftritt, kann sie für langfristige Anleger attraktive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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