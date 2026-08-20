DJ PTA-Adhoc: Linz Textil Holding AG: Mitteilung zur Geschäftsentwicklung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Linz Textil Holding AG: Mitteilung zur Geschäftsentwicklung

Linz (pta000/20.08.2026/14:00 UTC+2)

Die Linz Textil Holding AG weist darauf hin, dass aufgrund der anhaltenden gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten und der damit verbundenen eingeschränkten Visibilität hinsichtlich der Nachfrageentwicklung in den kommenden Monaten, die bisherige Erwartung eines positiven Konzernergebnisses für das Geschäftsjahr 2026 aus heutiger Sicht nicht mehr mit ausreichender Sicherheit aufrechterhalten werden kann.

Der Vorstand beobachtet die weitere Entwicklung der Absatzmärkte laufend und wird die bereits eingeleiteten Maßnahmen sowie gegebenenfalls zusätzliche Schritte zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Ertragslage konsequent umsetzen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Kai Seesemann MSc., Vorstandsvorsitzender, Wiener Straße 435, 4030 Linz, Tel: +43 (732) 3996 285, E-Mail: seesemann@linz-textil.at.

Linz, am 20.08.2026 Linz Textil Holding AG Wiener Straße 435 4030 Linz, Österreich

www.linz-textil.at

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Linz Textil Holding AG Wiener Straße 435 4030 Linz Österreich Ansprechpartner: Otmar Zeindlinger Tel.: +43 732 3996538 E-Mail: zeindlinger@linz-textil.at Website: www.linz-textil.com ISIN(s): AT0000723606 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1787227200987 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2026 08:00 ET (12:00 GMT)