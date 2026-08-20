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WKN: 850138 | ISIN: AT0000723606 | Ticker-Symbol:
Branche
Bekleidung/Textil
Aktienmarkt
Sonstige
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LINZ TEXTIL HOLDING AG Chart 1 Jahr
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LINZ TEXTIL HOLDING AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
20.08.2026 14:33 Uhr
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PTA-Adhoc: Linz Textil Holding AG: Mitteilung zur Geschäftsentwicklung

DJ PTA-Adhoc: Linz Textil Holding AG: Mitteilung zur Geschäftsentwicklung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Linz Textil Holding AG: Mitteilung zur Geschäftsentwicklung

Linz (pta000/20.08.2026/14:00 UTC+2)

Die Linz Textil Holding AG weist darauf hin, dass aufgrund der anhaltenden gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten und der damit verbundenen eingeschränkten Visibilität hinsichtlich der Nachfrageentwicklung in den kommenden Monaten, die bisherige Erwartung eines positiven Konzernergebnisses für das Geschäftsjahr 2026 aus heutiger Sicht nicht mehr mit ausreichender Sicherheit aufrechterhalten werden kann.

Der Vorstand beobachtet die weitere Entwicklung der Absatzmärkte laufend und wird die bereits eingeleiteten Maßnahmen sowie gegebenenfalls zusätzliche Schritte zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Ertragslage konsequent umsetzen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Kai Seesemann MSc., Vorstandsvorsitzender, Wiener Straße 435, 4030 Linz, Tel: +43 (732) 3996 285, E-Mail: seesemann@linz-textil.at.

Linz, am 20.08.2026 Linz Textil Holding AG Wiener Straße 435 4030 Linz, Österreich

www.linz-textil.at

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Linz Textil Holding AG 
           Wiener Straße 435 
           4030 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Otmar Zeindlinger 
Tel.:         +43 732 3996538 
E-Mail:        zeindlinger@linz-textil.at 
Website:       www.linz-textil.com 
ISIN(s):       AT0000723606 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1787227200987 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2026 08:00 ET (12:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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