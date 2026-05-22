DJ PTA-HV: Linz Textil Holding AG: Dividendenbekanntmachung für das Geschäftsjahr 2025
Ergebnisse Hauptversammlung
Linz Textil Holding AG: Dividendenbekanntmachung für das Geschäftsjahr 2025
Linz (pta000/22.05.2026/09:47 UTC+2)
In der am 21. Mai 2026 abgehaltenen 148. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre unserer Gesellschaft wurde für das Geschäftsjahr 2025 die Ausschüttung einer Dividende von EUR 4,00 je Stückaktie beschlossen. Nach Abzug der Kapitalertragsteuer in Höhe von 27,5 % ergibt dies eine Nettoausschüttung von EUR 2,90 pro Aktie.
Die Auszahlung erfolgt ab Mittwoch, 28. Mai 2026.
Als Zahlstelle fungiert die Oberbank AG, 4020 Linz, Untere Donaulände 28.
Handel ex Dividende 2025 an der Wiener Börse: ab 26. Mai 2026.
Linz, im Mai 2026
Der Vorstand
(Ende)
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Aussender: Linz Textil Holding AG Wiener Straße 435 4030 Linz Österreich Ansprechpartner: Otmar Zeindlinger Tel.: +43 732 3996538 E-Mail: zeindlinger@linz-textil.at Website: www.linz-textil.com ISIN(s): AT0000723606 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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May 22, 2026 03:47 ET (07:47 GMT)