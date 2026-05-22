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Bekleidung/Textil
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Dow Jones News
22.05.2026 10:21 Uhr
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PTA-HV: Linz Textil Holding AG: Dividendenbekanntmachung für das Geschäftsjahr 2025

DJ PTA-HV: Linz Textil Holding AG: Dividendenbekanntmachung für das Geschäftsjahr 2025

Ergebnisse Hauptversammlung

Linz Textil Holding AG: Dividendenbekanntmachung für das Geschäftsjahr 2025

Linz (pta000/22.05.2026/09:47 UTC+2)

In der am 21. Mai 2026 abgehaltenen 148. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre unserer Gesellschaft wurde für das Geschäftsjahr 2025 die Ausschüttung einer Dividende von EUR 4,00 je Stückaktie beschlossen. Nach Abzug der Kapitalertragsteuer in Höhe von 27,5 % ergibt dies eine Nettoausschüttung von EUR 2,90 pro Aktie.

Die Auszahlung erfolgt ab Mittwoch, 28. Mai 2026.

Als Zahlstelle fungiert die Oberbank AG, 4020 Linz, Untere Donaulände 28.

Handel ex Dividende 2025 an der Wiener Börse: ab 26. Mai 2026.

Linz, im Mai 2026

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Linz Textil Holding AG 
           Wiener Straße 435 
           4030 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Otmar Zeindlinger 
Tel.:         +43 732 3996538 
E-Mail:        zeindlinger@linz-textil.at 
Website:       www.linz-textil.com 
ISIN(s):       AT0000723606 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779436020282 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 03:47 ET (07:47 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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