DJ PTA-HV: Linz Textil Holding AG: Abstimmungsergebnisse der 148.ordentlichen Hauptversammlung vom 21.Mai 2026
Ergebnisse Hauptversammlung
Linz Textil Holding AG: Abstimmungsergebnisse der 148.ordentlichen Hauptversammlung vom 21.Mai 2026
Linz (pta000/22.05.2026/09:54 UTC+2)
Abstimmungsergebnisse zu der am 21.05.2026, um 10:00 Uhr, im großen Saal des Volkshaus Kleinmünchen, Dauphinestraße 19, 4030 Linz, stattgefundenen 148ten ordentlichen Hauptversammlung.
Grundkapital EUR 6.000.000,--/300.000 Stückaktien
Tagesordnungspunkt 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311
Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Tagesordnungspunkt 3
Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025
Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311
Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Tagesordnungspunkt 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitgliedes Mag. Friedrich Schopf
Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311
Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitgliedes Mag. Eveline Jungwirth
Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311
Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitgliedes Kai Seesemann, MSc
Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311
Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Tagesordnungspunkt 5
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Dipl.-Ing. Friedrich Weninger
Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311
Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Mag. Barbara Lehner
Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 165.311
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,10 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 165.311
Ja-Stimmen: 29 Aktionäre mit 165.311 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 1 Aktionäre mit 90.000 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig, bei Stimmenthaltung der Aktionärin mit der Teilnehmernummer 43 angenommen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Dr. Günther Grassner
Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311
Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Laura Antonia Lehner, BSc
Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.186
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,73 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.186
Ja-Stimmen: 29 Aktionäre mit 254.186 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 1 Aktionäre mit 1.125 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig, bei Stimmenthaltung der Aktionärin mit der Teilnehmernummer 21 angenommen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Dipl.-Ing. Peter Schraut
Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311
Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Tagesordnungspunkt 6
Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025
Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311
Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Tagesordnungspunkt 7
Wahlen in den Aufsichtsrat
Mag. Christina Haller
Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311
Ja-Stimmen: 29 Aktionäre mit 255.301 Stimmen
Nein-Stimmen: 1 Aktionäre mit 10 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde mehrstimmig angenommen.
Wahlen in den Aufsichtsrat
DI (FH) Thomas Menitz
Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311
Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Wahlen in den Aufsichtsrat
DI Peter Schraut
Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311
Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Wahlen in den Aufsichtsrat
Dr. Günther Grassner
Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311
Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
Tagesordnungspunkt 8
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
Präsenz: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 255.311
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,10 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 255.311
Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 255.311 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.
(Ende)
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May 22, 2026 03:54 ET (07:54 GMT)