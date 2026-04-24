DJ PTA-AFR: Linz Textil Holding AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG
Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Linz Textil Holding AG: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG
Linz (pta000/24.04.2026/10:00 UTC+2) - Linz Textil Holding AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.linz-textil.at/investor-relations/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026
Kurzbeschreibung: Die Linz Textil Holding AG gibt hiermit bekannt, dass der Jahresfinanzbericht 2025 veröffentlicht wurde. Dieser Bericht ist im Internet unter der oben angegebenen Adresse abrufbar.
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Linz Textil Holding AG Wiener Straße 435 4030 Linz Österreich Ansprechpartner: Otmar Zeindlinger Tel.: +43 732 3996538 E-Mail: zeindlinger@linz-textil.at Website: www.linz-textil.com ISIN(s): AT0000723606 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1777017600433 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
April 24, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)