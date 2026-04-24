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WKN: 850138 | ISIN: AT0000723606 | Ticker-Symbol:
Branche
Bekleidung/Textil
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
LINZ TEXTIL HOLDING AG Chart 1 Jahr
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LINZ TEXTIL HOLDING AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
24.04.2026 10:33 Uhr
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PTA-AFR: Linz Textil Holding AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

DJ PTA-AFR: Linz Textil Holding AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

Linz Textil Holding AG: Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

Linz (pta000/24.04.2026/10:00 UTC+2) - Linz Textil Holding AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.linz-textil.at/investor-relations/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Kurzbeschreibung: Die Linz Textil Holding AG gibt hiermit bekannt, dass der Jahresfinanzbericht 2025 veröffentlicht wurde. Dieser Bericht ist im Internet unter der oben angegebenen Adresse abrufbar.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Linz Textil Holding AG 
           Wiener Straße 435 
           4030 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Otmar Zeindlinger 
Tel.:         +43 732 3996538 
E-Mail:        zeindlinger@linz-textil.at 
Website:       www.linz-textil.com 
ISIN(s):       AT0000723606 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777017600433 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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