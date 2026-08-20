Gold und Antimon in den USA: Neue Funde vergrößern das Potenzial

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Heliostar Metals meldet neue Antimon- und Goldwerte vom Goldstrike-Projekt im US-Bundesstaat Utah. Oberflächenproben bestätigten die Mineralisierung am bekannten Zielgebiet Antimony Ridge und führten rund 1.700 Meter weiter westlich zur Entdeckung von Antimony Knoll. Inzwischen untersucht das Unternehmen beide Bereiche mit dem ersten gezielt auf Antimon ausgerichteten Bohrprogramm des Projekts.
Heliostar Metals meldet neue Antimon- und Goldwerte vom Goldstrike-Projekt im US-Bundesstaat Utah. Oberflächenproben bestätigten die Mineralisierung am bekannten Zielgebiet Antimony Ridge und führten rund 1.700 Meter weiter westlich zur Entdeckung von Antimony Knoll. Inzwischen untersucht das Unternehmen beide Bereiche mit dem ersten gezielt auf Antimon ausgerichteten Bohrprogramm des Projekts.
Starke Werte an Antimony Ridge
An Antimony Ridge untersuchte Heliostar Gestein über eine Fläche von 900 mal 450 Metern. Die auffälligen Antimon- und Goldwerte erstreckten sich entlang einer geologisch günstigen Zone über 205 Meter. Zu den besten Kanalproben gehörten 2,53 Prozent Antimon und 0,61 Gramm Gold je Tonne über eine wahre Breite von 1,3 Metern. Eine weitere Probe ergab 1,02 Prozent Antimon und 0,33 Gramm Gold je Tonne über 3,2 Meter. Insgesamt nahm das Team 27 Kanalproben im Projektgebiet, von denen laut Unternehmen 21 auffällige Antimon- und Goldwerte lieferten.
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