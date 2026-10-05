Vancouver, Kanada, 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FWB: RGG1) ("Heliostar" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass mit Eröffnung des Markts am 7. Oktober 2026 der Handel seiner Stammaktien an der Toronto Stock Exchange (die "TSX") beginnen wird. Nach dem Wechsel von der TSX Venture Exchange (die "TSXV") an die TSX werden die Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") weiterhin unter dem aktuellen Tickersymbol "HSTR" gehandelt.

Die Stammaktien werden mit Börsenschluss am 6. Oktober 2026 freiwillig von der TSXV dekotiert. Die CUSIP- und ISIN-Nummern bleiben unverändert, und die Aktionäre müssen ihre Aktienzertifikate oder Bescheide des Direktregistrierungssystems nicht umtauschen und auch keine anderen Maßnahmen im Rahmen der TSX-Notierung ergreifen.

Charles Funk, CEO von Heliostar, sagte: "Der Wechsel des Unternehmens an die Toronto Stock Exchange ist ein weiterer wichtiger Schritt für Heliostar. Für die Aktionäre bedeutet die Notierung an der TSX eine größere Handelsliquidität, das Potenzial für weitere Indexaufnahmen und eine breitere Präsenz auf den Kapitalmärkten, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Dieses Uplisting und unsere kürzliche GDXJ-Aufnahme sind bedeutende Meilensteine auf unserem Wachstumskurs. Die nächsten Schritte auf dem Weg zu unserem Ziel einer Jahresproduktion von 500.000 Unzen sind der Abschluss der Machbarkeitsstudie für Ana Paula im ersten Halbjahr 2027 und die Aufnahme der Produktion bei diesem außergewöhnlichen Projekt im Jahr 2028. Da auch Cerro del Gallo und Goldstrike in den kommenden Jahren auf Bauentscheidungen hinarbeiten, verfügen wir über eine der umfangreichsten Wachstumspipelines der Branche."

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar ist ein aufstrebender Goldproduzent, der sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Ende des Jahrzehnts 500.000 Unzen pro Jahr zu produzieren. Der Cashflow aus der unternehmenseigenen La-Colorada-Mine in Sonora und der San-Agustin-Mine in Durango unterstützt die Entwicklung der zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Pipeline von Wachstumsprojekten in Mexiko und den USA. Dazu gehören das Vorzeige-Entwicklungsprojekt Ana Paula in Guerrero, das Projekt Cerro del Gallo in Guanajuato und das Projekt Goldstrike in Utah.

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Charles Funk

President und Chief Executive Officer

Heliostar Metals Limited

E-Mail: mailto:info@heliostarmetals.com

Tel.: +1 844-753-0045

Rob Grey

Investor Relations Manager

Heliostar Metals Limited

E-Mail: mailto:rob.grey@heliostarmetals.com

Tel.: +1 844-753-0045

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Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass der Wechsel an die TSX und die Aufnahme des Handels gemäß dem vorgesehenen Zeitplan erfolgen und dass die TSXV die freiwillige Dekotierung wie erwartet abwickeln wird. Obwohl die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen des Unternehmens beruhen, vom Management zum jeweiligen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem das Risiko, dass die Aufnahme des Handels an der TSX nicht im vorgesehenen Zeitrahmen erfolgt, sowie das Risiko, dass sich die freiwillige Dekotierung von der TSXV verzögert.

Obwohl das Management versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen auf solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke, die hierin durch Verweis einbezogen sind, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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