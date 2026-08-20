Grund zur Freude für die Aktionäre von Merck & Co. Die Aktie des US-amerikanischen Pharma-Konzerns ist nach einem Spätphasen-Studienerfolg mit dem mRNA-Spezialisten Moderna auf ein neues Rekordhoch geschossen. Die Börse spendiert dem Unternehmen, das im Dow Jones gelistet ist, inzwischen einen Börsenwert von 375 Milliarden Dollar. Für die kanadische Bank RBC ist das zu viel des Guten.Aufgrund von Bewertungsaspekten hat das Kreditinstitut den Pharma-Titel von "Outperform" auf "Sector Perform" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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