Die Moderna-Aktie hat mit einem Kurssprung von in der Spitze rund +184% ein gewaltiges Ausrufezeichen gesetzt. Damit erhält zugleich die bereits im vergangenen Jahr auf sharedeals.de aufgegriffene langfristige Investmentstory rund um die mRNA-Plattform eine völlig neue Qualität bei einer seit der Kaufempfehlung erfolgten Performance von +400%. Mit aktuell 174,38 US$ hat sich der Titel innerhalb kürzester Zeit aus seiner jahrelangen Bodenbildung katapultiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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