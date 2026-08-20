Walmart hat soeben frische Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Auf den ersten Blick übertreffen die Resultate die Markterwartungen. Dennoch strafen Anleger die Aktie ab. Der Grund: Im wichtigen US-Geschäft fällt das Wachstum der vergleichbaren Umsätze schwächer aus als von Analysten erwartet.Der weltgrößte Einzelhändler profitiert weiter von seinem boomenden Onlinegeschäft, einem kräftigen Wachstum bei den Mitgliedschaften und milliardenschweren Zollrückerstattungen. Im zweiten Quartal steigerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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