New York - Mit Enttäuschung aufgenommene Geschäftszahlen von Walmart strahlen am Donnerstag negativ auf den US-Aktienmarkt ab. Die Papiere des weltweit grössten Filial-Einzelhändlers sackten im frühen Börsenhandel um 9 Prozent ab. Schwächere Geschäfte von Walmart werfen für gewöhnlich Fragen nach dem Konsum der US-Bürger auf, der für die amerikanische Wirtschaft eine wichtige Säule ist. Der Leitindex Dow Jones Industrial rutschte auf den tiefsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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