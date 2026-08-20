Whitepaper von Marine Services zeigt, wie integrierte See-, Schienen- und Straßennetze den Handel neu gestalten

LONDON, Aug. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts zunehmender Störungen auf wichtigen europäischen Handelsrouten unterstützt DP World seine Kunden dabei, ihre Warenströme aufrechtzuerhalten. Dafür verknüpft das Unternehmen See-, Schienen- und Straßentransporte zu integrierten Netzwerken, die für widerstandsfähige Lieferketten in Europa immer wichtiger werden.

Ob überlastete Häfen in Nordeuropa oder klimabedingte Beeinträchtigungen der Binnenwasserstraßen: Unternehmen, die in Europa tätig sind oder den Kontinent als Handelsdrehscheibe nutzen, stehen vor immer komplexeren Herausforderungen. Als Antwort darauf entstehen multimodale Korridore, die Lieferketten widerstandsfähiger und flexibler machen.

Branchenprognosen zufolge wird der globale Markt für multimodalen Transport bis 2032 auf nahezu 160 Milliarden US-Dollar wachsen. Damit eröffnet sich eine Wachstumschance von 60,7 Milliarden US-Dollar, die nicht zuletzt durch die steigende Nachfrage in Europa nach flexibleren, transparenteren und zuverlässigeren Logistiknetzwerken getrieben wird.

Die europäischen Lieferketten befinden sich in einem grundlegenden strukturellen Wandel. Unternehmen in der Eurozone setzen zunehmend auf "Friendshoring" und beziehen Waren und Vorprodukte verstärkt aus politisch nahestehenden oder geografisch näher gelegenen Märkten. Damit wollen sie Risiken reduzieren und ihre Lieferketten widerstandsfähiger machen. Diese Entwicklung beschleunigt den Wandel weg von linearen, weit verzweigten Lieferketten hin zu stärker regional ausgerichteten Handelsnetzen, die sich an multimodalen Korridoren orientieren.

DP World baut integrierte Lösungen für See-, Schienen- und Straßentransporte aus, die europäische Märkte mit den wichtigsten globalen Handelsrouten verbinden. Das Netzwerk verbindet Europa mit dem Nahen Osten, dem indischen Subkontinent, Südostasien, Afrika und den Amerikas. Küsten- und Zubringer-Netzwerke stärken dabei die regionale Anbindung der Häfen und verbessern den Zugang zu kleineren und nachgelagerten Märkten.

Über den Geschäftsbereich Marine Services unter der Leitung von Ganesh Raj, Global COO von DP World, verbindet das Unternehmen inzwischen mehr als 200 Häfen weltweit und unterstützt jährlich über 23.500 Schiffsabfahrten. Der Geschäftsbereich Shipping Solutions wickelt zudem rund 6 Millionen TEU ab. Das Unternehmen ist mit seiner Einheit Multimodal Solutions außerdem an 20 Standorten in 13 europäischen Ländern aktiv und verfügt über mehr als 100 Schienenverkehrsangebote sowie 14 Inlandterminals in Europa und im Vereinigten Königreich.

Die kürzlich eingerichtete direkte Bahnverbindung zwischen Seebrügge und Barcelona verbindet beispielsweise die Gateway-Häfen an der Nordsee mit den Märkten am Mittelmeer. Damit können Verlader ihre Routen diversifizieren und ihre Abhängigkeit von überlasteten Straßennetzen verringern. In Verbindung mit dem globalen Netzwerk von Shipping Solutions, das mehr als 200 Häfen verbindet, werden diese Kapazitäten zunehmend mit Schienen- und Straßennetzen im Inland verzahnt. So entsteht ein nahtloserer, durchgängiger Warenverkehr entlang der europäischen Korridore.

DP World investiert weiterhin in die Infrastruktur in Europa, unter anderem in den Ausbau von Terminals und Kapazitäten im Vereinigten Königreich. Damit stärkt das Unternehmen die Anbindung und unterstützt effizientere Warenströme zwischen Häfen und Zielen im Inland. Diese Investitionen unterstreichen das anhaltende Vertrauen in die Rolle Europas als zentraler Knotenpunkt des Welthandels, während sich die Lieferketten weiterentwickeln.

Rashid Abdulla, MD und CEO von DP World Europe, sagt: "Europäische Lieferketten stehen aufgrund zunehmender Überlastungen und sich wandelnder Handelsstrukturen unter wachsendem Druck. Die Möglichkeit, maritime Dienstleistungen sowie Schienen- und Straßentransporte zu integrierten Korridoren zu verbinden, wird immer wichtiger. DP World unterstützt seine Kunden dabei, Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten, indem das Unternehmen flexiblere und besser vernetzte Warenströme in Europa und darüber hinaus ermöglicht."

Beim Übergang von linearen Modellen zu miteinander vernetzten regionalen Systemen gewinnt die korridorbasierte Logistik zunehmend an Bedeutung. Unternehmen benötigen Verkehrsnetze, über die sich Waren flexibel zwischen verschiedenen Verkehrsträgern transportieren lassen und dabei Zuverlässigkeit, Transparenz und Geschwindigkeit gewährleisten. DP World reagiert darauf mit einer stärkeren Integration seiner Häfen, Marine Services und Inlandlogistik - durch den Ausbau von Zubringer-Netzwerken, die Verbesserung der Anbindung an das Inland und eine stärkere Koordination entlang der gesamten Transportkette.

Der Geschäftsbereich Marine Services von DP World beleuchtet diese Entwicklungen ausführlicher in seinem Whitepaper A $60.7 Billion Opportunity: Multimodal Transport and the Future of Global Trade und untersucht darin, wie integrierte Verkehrsnetze den Handel auf regionalen und globalen Märkten neu definieren.



Weitere Informationen dazu, wie DP World den Welthandel neu gestaltet, finden Sie auf unserer Website: www.dpworld.com



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Über DP World

DP World gestaltet die Zukunft des globalen Handels neu, um das Leben überall zu verbessern. Mit einem Team von über 125.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten kombinieren wir globale Infrastruktur und lokale Expertise, um nahtlose Lieferkettenlösungen bereitzustellen. Von Häfen und Terminals über Marine Services bis hin zu Logistik und Technologie nutzen wir die Hebelwirkung von Innovationen, um bessere Handelsrouten zu schaffen und Störungen vom Werk bis zur Haustür des Kunden zu minimieren.



Das europäische Netzwerk von DP World umfasst mehr als 250 Standorte in über 30 Ländern, darunter Tiefseehäfen, Inlandterminals, Bahnknotenpunkte sowie Lagerstandorte. Durch kontinuierliche Investitionen in Infrastruktur, Technologie und Mitarbeiter sichern wir mehr als 26.000 Arbeitsplätze und ermöglichen einen intelligenteren, schnelleren und widerstandsfähigeren Handel in ganz Europa.

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