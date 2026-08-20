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Commerzbank mit Rekordgewinn - und jetzt kommt UniCredit!

Die Commerzbank meldet starke Zahlen - und steht gleichzeitig vor einer der wichtigsten Weichenstellungen ihrer jüngeren Geschichte. Im ersten Halbjahr 2026 stieg das operative Ergebnis um 14 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro, der Nettogewinn erreichte mit 1,8 Milliarden Euro einen neuen Rekord. Trotz sinkender Zinsen blieb der Zinsüberschuss nahezu stabil, die Profitabilität zog deutlich an und mit einem weiteren Aktienrückkauf von bis zu 1,2 Milliarden Euro will die Bank zusätzlich Kapital an ihre Aktionäre zurückgeben. Unter der Strategie "Momentum 2030" soll dieser Kurs fortgesetzt werden - mit mehr Effizienz, stärkerem Wachstum und höheren Ausschüttungen.

Doch ausgerechnet jetzt wird die Zukunft der Commerzbank zunehmend von UniCredit bestimmt. Die italienische Großbank verfolgt die vollständige Übernahme und hat sich bereits wirtschaftlich einen erheblichen Anteil gesichert. Gleichzeitig zeigt sich die Commerzbank-Führung inzwischen gesprächsbereiter, während auch regulatorisch die Hürden für einen Zusammenschluss geringer erscheinen. Für Anleger entsteht damit ein spannendes Doppel-Szenario: Bleibt die Commerzbank eigenständig und kann ihre Rekordgewinne weiter steigern - oder kommt es zur Übernahme mit möglichen Synergien und einem neuen Übernahmepreis? Genau deshalb gehört die Aktie derzeit zu den spannendsten Bankwerten Europas.

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