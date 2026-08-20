Mitteilung der hep global GmbH: hep global entwickelt 12,6 MWp Solarpark mit Batteriespeicher in Mintraching Die hep global GmbH (hep global), Spezialist für die Entwicklung von Solarprojekten, hat im bayrischen Mintraching nahe Regensburg einen Solarpark mit 12,6 MWp Leistung sowie integriertem Batteriespeicher entwickelt. Nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen haben die Bauarbeiten begonnen. Bauausführendes Unternehmen ist die ZaberSolar GmbH. Die Inbetriebnahme des Solarparks ist für Ende 2026 vorgesehen. Der Solarpark Mintraching entsteht auf einer Fläche von rund 12,2 Hektar unmittelbar entlang der zweigleisigen Bahnstrecke Passau-Obertraubling. Künftig kann der Solarpark jährlich rund 14,4 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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