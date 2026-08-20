Mitsubishi Electric wird das Kernmanagementteam von PCI übernehmen und die Kontinuität des Betriebs, des Kundenservices und der Produktinnovation gewährleisten

PCI Energy Solutions ("PCI"), ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware für Energiemanagement und -optimierung mit Sitz in den USA, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme durch die Mitsubishi Electric Corporation getroffen hat. Die Vereinbarung wurde am 20. August 2026 (japanische Standardzeit) unterzeichnet.

Die Transaktion verdeutlicht die hohe Wertschätzung für das Geschäft, die Technologie, die Mitarbeiter, die Kundenbeziehungen und die Position von PCI in der Energiebranche. Daher möchte Mitsubishi Electric das Kernmanagementteam von PCI nach Abschluss der Transaktion beibehalten, damit PCI eine Kontinuität in der Führung, seine Branchenexpertise und sein kundenorientiertes Geschäftsmodell bewahren und gleichzeitig von der globalen Reichweite, den komplementären Kompetenzen und der langfristigen Investitionskraft von Mitsubishi Electric profitieren kann.

Die Vereinbarung wurde unterzeichnet, die Transaktion aber noch nicht abgeschlossen. PCI und Mitsubishi Electric werden bis zum Abschluss der Transaktion weiter als eigenständige Unternehmen tätig sein. Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie der Erfüllung oder des Verzichts auf sonstige übliche Abschlussbedingungen. Die Ankündigung hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf den laufenden Betrieb von PCI, die Kanäle des Kundensupports, Kundenbeziehungen, laufende Projekte, den Zugang zu Produkten oder bestehende Serviceverpflichtungen.

"Diese Transaktion ist eine beeindruckende Bestätigung für das Unternehmen, das unsere Mitarbeiter aufgebaut haben, und für das Vertrauen, das unsere Kunden und Partner uns seit über 30 Jahren entgegenbringen. Unsere Kunden verlassen sich bei geschäftskritischen Betriebsabläufen auf PCI und Kontinuität steht für uns im Mittelpunkt unserer weiteren Entwicklung. Mitsubishi Electric möchte unser Kernmanagementteam übernehmen und PCI eine langfristige Plattform bieten, um weiter zu wachsen und Spitzenleistungen zu erbringen. Unser Fokus wird weiterhin auf der Erfüllung unserer Verpflichtungen, der Weiterentwicklung unserer Produkt-Roadmap und der langfristigen Unterstützung unserer Kunden liegen. Wir sehen in der Größe und den komplementären Kompetenzen von Mitsubishi Electric die Chance, verstärkt zu investieren, Innovationen schneller voranzutreiben und den Mehrwert, den wir in einer sich rasch wandelnden Energiebranche bieten, weiter auszubauen." - Dr. Fred N. Lee, Gründer und CEO

PCI entwickelt und vertreibt Unternehmenssoftware, die Arbeitsabläufe in den Bereichen Stromhandel, Energieerzeugung, Übertragung und Verteilung, Angebots- und Nachfrageplanung, Risikomanagement, Abrechnung sowie die Optimierung von Energieanlagen unterstützt. Die Plattformen des Unternehmens unterstützen Energieversorger, Stromerzeuger und andere Akteure des Energiemarktes dabei, die immer komplexer werdenden betrieblichen und geschäftlichen Anforderungen zu bewältigen.

Mitsubishi Electric hat Smart Energy in seiner am 29. Mai 2026 vorgestellten neuen mittelfristigen Unternehmensstrategie als einen wichtigen Schwerpunktbereich definiert. Mitsubishi Electric verspricht sich durch die geplante Fusion, die Kompetenzen von PCI in den Bereichen Prognose, Planung, Marktmanagement und Optimierung mit den Steuerungstechnologien, der Fachkompetenz im Systembetrieb, den digitalen Plattformen und der globalen geschäftlichen Reichweite von Mitsubishi Electric zu verbinden.

"PCI hat ein außergewöhnliches Unternehmen mit zuverlässiger Technologie, fundierter Marktkompetenz, starken Kundenbeziehungen und einem erfahrenen Managementteam aufgebaut. Daher möchten wir das Kernmanagementteam von PCI nach Abschluss der Transaktion übernehmen und die Kontinuität gewährleisten, die Mitarbeiter, Kunden und Partner schätzen. Unser Ziel ist es, auf den Stärken von PCI aufzubauen und gleichzeitig zusätzliche Kapazitäten für langfristige Innovation und globales Wachstum zu schaffen, während wir unser Smart-Energy-Geschäft stärken, um den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, die sich von Energieeinsparungen auf Geräteebene hin zur Optimierung des gesamten Energieverbrauchs durch integriertes Nachfragemanagement und marktbasierten Stromhandel verlagern." -Soichi Hamamoto, Executive Officer (Associate) Group President, Energy Industrial Systems

Kontinuität für Kunden und Partner

PCI wird sich auch in Zukunft auf die Bereitstellung erstklassiger Softwarelösungen für unsere Kunden und Partner konzentrieren, unterstützt durch zuverlässigen Service, einen starken Kundensupport sowie erfolgreiche Produktlieferungen und Implementierungen. Kunden und Partner sollen weiterhin die Möglichkeit haben, mit ihren bisherigen Ansprechpartnern bei PCI zusammenzuarbeiten und PCI bleibt dem Anspruch verpflichtet, weiterhin das hohe Niveau an Service, Fachkompetenz und Support zu bieten, das unsere Kunden und Partner von uns erwarten.

Mitsubishi Electric und PCI sind der Ansicht, dass durch die Kontinuität in der Unternehmensführung sowie den Erhalt der Fachkompetenz von PCI während der Übergangsphase eine stabile Entscheidungsfindung und eine konsequente Kundenbetreuung gewährleistet werden. Im Laufe der Zeit und nach erfolgreicher Übernahme und entsprechender Planung könnten die gebündelten Kompetenzen umfassendere Lösungen in den Bereichen Energiemanagement, Optimierung, Digitalisierung und Steuerung sowie einen erweiterten Zugang zu globalen Märkten ermöglichen.

Kontinuität und Chancen für die Mitarbeiter

Die Mitarbeiter von PCI werden in der Zeit vor dem Closing weiterhin vom derzeitigen Managementteam geführt. Die Absicht von Mitsubishi Electric, das Kernmanagementteam von PCI nach dem Closing weiter zu beschäftigen, spiegelt wider, wie wichtig die Mitarbeiter, die Unternehmenskultur, die Marktkenntnisse und die operativen Fähigkeiten von PCI für die strategische Begründung der Transaktion sind. Die Unterzeichnung der Vereinbarung selbst hat keine Auswirkungen auf die Positionen, Berichtswege, Vergütungen oder Sozialleistungen der Mitarbeiter.

Die Führungsspitze von PCI wird die Mitarbeiter im Verlauf der Transaktion und bei der Ausarbeitung der Pläne regelmäßig auf dem Laufenden halten. Die Unternehmen werden bis zum Closing weiterhin getrennt operieren. Die Integrationsplanung und der Informationsaustausch erfolgen im Rahmen der entsprechenden rechtlichen und regulatorischen Prozesse.

Zeitlicher Ablauf der Transaktion

Der Abschluss der Transaktion erfolgt voraussichtlich im Jahr 2026, vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung bzw. des Verzichts auf die üblichen Abschlussbedingungen. Nach Abschluss der Transaktion wird PCI eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mitsubishi Electric.

Über PCI Energy Solutions

Wir ermöglichen es Energieunternehmen, alle Aspekte der Energieerzeugung, des Energiehandels, des Energietransports und des Energieverbrauchs kontinuierlich zu optimieren. Wir sind ein eingeschworenes 350-köpfiges Team aus engagierten Produktexperten, Ingenieuren, Business-Analysten und weiteren Fachkräften, das in enger Partnerschaft mit Energieunternehmen aus aller Welt Softwarelösungen implementiert unsere Kunden sorgen buchstäblich dafür, dass die Lichter nicht ausgehen. Unser Hauptsitz befindet sich in Norman (Oklahoma), weitere Niederlassungen unterhalten wir in Mexiko-Stadt (Mexiko) und Lima (Peru). Erfahren Sie mehr unter pcienergysolutions.com.

Über Mitsubishi Electric

Geleitet von ihrer Unternehmensphilosophie steht für die Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) Nachhaltigkeit im Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit und sie weiß das Vertrauen ihrer Stakeholder darunter die Gesellschaft, Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter sehr zu schätzen. Bei seinem Ziel, Rentabilität, Kapitaleffizienz und Wachstum zu gewährleisten, arbeitet Mitsubishi Electric eng mit seinen Kunden zusammen, um wertschöpfende Lösungen zu entwickeln, die den komplexen Herausforderungen der heutigen Zeit gerecht werden und gleichzeitig den nachhaltigen Unternehmenswert steigern.

Mitsubishi Electric wurde 1921 gegründet und blickt auf über ein Jahrhundert Erfahrung in der Bereitstellung zuverlässiger, hochwertiger Produkte und Lösungen zurück. Mit über 200 Konzernunternehmen und rund 150.000 Mitarbeitern weltweit ist das Unternehmen ein renommierter Weltmarktführer für die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von elektrischen und elektronischen Geräten und Systemen für eine Vielzahl von Branchen, darunter öffentliche Versorgungssysteme, Energiesysteme, Verteidigungs- und Raumfahrtsysteme, Fabrikautomatisierungssysteme, Automobilausrüstung, Gebäudesysteme, Klimatisierungssysteme und Haushaltsprodukte, digitale Innovationen sowie Halbleiter und Bauelemente. In dem am 31. März 2026 endenden Geschäftsjahr verzeichnete Mitsubishi Electric einen konsolidierten Umsatz von 5.894,7 Milliarden Yen (36,8 Milliarden US-Dollar*). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.MitsubishiElectric.com.

*160 JPY 1 USD, der ungefähre Wechselkurs am Devisenmarkt in Tokio am 31. März 2026

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion, darunter Aussagen zum voraussichtlichen Zeitplan und zum Abschluss der Transaktion, zur geplanten Weiterbeschäftigung des Kernmanagementteams von PCI, zur erwarteten Geschäftskontinuität, zu potenziellen strategischen, geschäftlichen und produktbezogenen Vorteilen sowie zu künftigen Investitions-, Innovations- und Wachstumschancen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und sind mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich davon abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem die Möglichkeit, dass erforderliche behördliche Genehmigungen nicht erteilt werden oder sich verzögern, dass andere Abschlussbedingungen nicht erfüllt werden, dass die Transaktion nicht zu den vorgesehenen Bedingungen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abgeschlossen werden kann und dass die erwarteten Vorteile möglicherweise nicht eintreten. Weder PCI noch Mitsubishi Electric verpflichtet sich zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.

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