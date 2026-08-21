Die Aktienmärkte kommen in eine schwierige Phase. Die Börsengeschichte zeigt, dass in Jahren mit Midterms in den USA die vorherigen Monate oft volatil und regelmäßig verlustreich verlaufen. Besonders der August und September zeigen dann eine große Schwäche. Dies muss sich nicht immer wiederholen, aber die jüngsten Wochen an den Märkten senden Signale. Der Optimismus ist sehr groß, was Indizes für Korrekturen anfällig macht. Die jüngste Fondsmanager-Umfrage der Bank of America machte es deutlich: Die Cash-Quote der Profi-Anleger liegt derzeit mit 3,5 % in einem historisch niedrigen Bereich. Sprich: Es gibt nur wenig Kapital, was die Fonds bei Rückschlägen für Käufe nutzen können. Eine Alternative in solchen Phasen sind dividendenstarke Aktien, die auch langfristig Chancen bieten. Wir blicken heute deshalb auf Mercedes, RE Royalties und British American Tobacco!
Enthaltene Werte: DE0007100000,CA75527Q1081Den vollständigen Artikel lesen ...
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