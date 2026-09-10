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zukunftsbilanzen.de
10.09.2026 06:46 Uhr
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Springt Nel ASA jetzt wieder an? Bayer wird von Analysten wachgeküsst! RE Royalties lockt mit Dividende!

Wir blicken heute auf drei Unternehmen, die alle möglicherweise an einem entscheidenden Wendepunkt stehen. Der Wasserstoff-Spezialist Nel ASA kämpft gegen die Zeit und muss beweisen, dass die prallen Auftragsbücher auch echte Gewinne einbringen können. Auf der anderen Seite steht Bayer als Konzern, der sich nach tiefen Krisenjahren und Kursen um 20 EUR sowie nahezu endlosen Rechtsstreitigkeiten wie ein Phönix aus der Asche erhoben hat und noch weiter nach oben möchte. Zu guter Letzt schauen wir uns RE Royalties an. Der Projekt-Finanzierer hat sich geschickt für die Energiewende positioniert und schüttet hohe Erträge für die Aktionäre aus. Wir werfen für Sie einen Blick auf die Zahlen, die Charttechnik und die Wahrheit hinter den jüngsten Nachrichten.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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