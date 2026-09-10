Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Die Landwirtschaft steckt in der Krise, und genau daraus entsteht ein Milliardenmarkt, an dem kaum ein Investor vorbeikommt. Brüssel schränkt chemische Pflanzenschutzmittel in Europa immer weiter ein, gleichzeitig sind die Böden weltweit immer ausgelaugter. Wer heute noch auf den klassischen Dünger setzt, verliert langfristig den Anschluss. Es sind biologische Pflanzenschutzmittel und Düngemittel gefragt, die hohe Erträge liefern und trotzdem die ökologischen Vorgaben einhalten. Drei Aktien zeigen, wie unterschiedlich sich mit der biologischen Bodenrevolution Geld verdienen lässt: Bayer, MustGrow Biologics und K+S.
Enthaltene Werte: DE000BAY0017,CA62822A1030,DE000KSAG888Den vollständigen Artikel lesen ...
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