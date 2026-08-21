Drohnen haben die moderne Kriegsführung verändert und nun beginnt die nächste Phase. Statt einzelner Hightech-Systeme zählen zunehmend niedrige Kosten, hohe Stückzahlen und schnell skalierbare Produktionskapazitäten. Milliarden fließen in autonome Fluggeräte, Aufklärung und neue Antriebssysteme. Gleichzeitig bauen Hersteller ihre Fabriken aus oder kaufen zusätzliche Kapazitäten hinzu. Drei Unternehmen positionieren sich für einen Verteidigungsmarkt, in dem Masse und Geschwindigkeit immer wichtiger werden.Den vollständigen Artikel lesen ...
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