Airbus rechnet mit deutlich mehr Flugverkehr - FACC profitiert als wichtiger Zulieferer

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Airbus hat am 8. Juli seinen neuen Marktausblick für die Jahre 2026 bis 2045 veröffentlicht. Der Flugzeughersteller erwartet demnach ein anhaltendes Wachstum der weltweiten Passagierzahlen. Bis 2045 soll sich der Luftverkehr auf rund 10 Milliarden Passagiere pro Jahr mehr als verdoppeln, was einem jährlichen Wachstum von 3,9 Prozent entspräche. Als Treiber nennt Airbus vor allem das globale Wirtschaftswachstum, eine wachsende Mittelschicht sowie die zunehmende Verstädterung - wobei künftig vor allem kleinere und mittlere Städte an Bedeutung gewinnen.

Neue Routen werden wirtschaftlich attraktiv

Ein zentraler Punkt der Prognose betrifft neue Flugverbindungen abseits der klassischen Großstadt-Routen. Effizientere Flugzeuge machen laut Airbus Strecken zwischen bislang unterversorgten Städten wirtschaftlich attraktiv. Genannt werden etwa Verbindungen wie Lissabon-Recife oder Taipeh-Phoenix, die erst durch die größere Reichweite moderner Maschinen wie der A321neo oder A350 möglich werden.

Für den Flugzeugbestand bedeutet das einen umfassenden Erneuerungsbedarf: Airbus rechnet über die kommenden 20 Jahre mit einem Bedarf von über 42.000 neuen Flugzeugen, knapp die Hälfte davon zum Ersatz älterer Maschinen. Über 80 Prozent des Bedarfs entfallen auf Schmalrumpfflugzeuge wie die A320-Familie. Der aktuelle Auftragsbestand von Airbus liegt bei etwa 9.000 Flugzeugen, was die hohen Produktionsraten in nahezu allen Baureihen - von der A220 bis zur A350 - untermauert.

Airbus als größter FACC-Kunde: Diese Zahlen zeigen die Verbindung

Ein wachsender Bedarf an Airbus-Flugzeugen wirkt sich unmittelbar auf die Geschäftsentwicklung von FACC (ISIN: AT00000FACC2) aus. Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer aus Ried im Innkreis fertigt unter anderem Bauteile für Kabinen, Strukturbauteile sowie Komponenten für Triebwerksverkleidungen - Bereiche, in denen Airbus-Programme eine tragende Rolle spielen.

Laut Geschäftsbericht 2025 entfielen 46,2 Prozent des FACC-Gesamtumsatzes auf Airbus - damit ist der europäische Flugzeugbauer weiterhin mit Abstand der wichtigste Kunde des Zulieferers. Besonders eng ist die Verbindung bei der A320-Familie: Projekte rund um diese Baureihe machten allein über 37 Prozent des FACC-Gesamtumsatzes aus und sind vor allem in den Sparten Cabin Interiors und Aerostructures von Bedeutung. Auch Bauteile für die A350 und A220 tragen zum Airbus-bezogenen Geschäft bei, etwa im Segment Engines & Nacelles, wo neben Airbus-Programmen auch Triebwerkshersteller wie Rolls-Royce und Pratt & Whitney zu den wichtigsten Kunden zählen.

Wachstum bei allen Sparten sichtbar

Alle drei Geschäftsbereiche von FACC profitierten 2025 von der positiven Marktentwicklung. Die Division Cabin Interiors verzeichnete mit einem Umsatzplus von 21,8 Prozent das stärkste Wachstum und ist mit einem Anteil von 46,6 Prozent am Gesamtumsatz mittlerweile die größte Sparte des Unternehmens. Die Division Engines & Nacelles wuchs beim Umsatz um 14,3 Prozent, während Aerostructures leicht rückläufig war - vor allem wegen geringerer Entwicklungsumsätze im Vergleich zum Vorjahr.

Die von Airbus prognostizierten steigenden Produktionsraten bei Modellen wie der A320-Familie, der A220 und der A350 dürften sich damit auch künftig in der Geschäftsentwicklung von FACC widerspiegeln, sofern sich die geplanten Ratensteigerungen wie angekündigt umsetzen lassen.

Einen genaueren Einblick in die aktuelle Geschäftsentwicklung wird FACC am 19. August liefern, wenn das Unternehmen seine Halbjahreszahlen 2026 veröffentlicht.

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