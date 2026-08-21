Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Miivo AI. Monatelang galt der größte deutsche Softwarekonzern SAP als Hauptverdächtiger in einer Branche, der KI-Agenten das Geschäftsmodell zerstören sollten - bis die Quartalszahlen dem Fall eine überraschende Wendung gaben. C3.ai zeigt derweil, wie schnell der Jäger zum Gejagten wird, wenn die Agenten-Story nicht in Umsätze mündet. Dazwischen positioniert sich mit Miivo AI ein kanadischer Newcomer, der bisher weitgehend im Verborgenen agiert und genau dort ansetzt, wo SAP vor mehr als zwei Jahrzehnten eine neue Spur legte: beim Mittelstand. Wer in diesem Börsenkrimi die besten Chancen auf ein Happy End hat.Den vollständigen Artikel lesen ...
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