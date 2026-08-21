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WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP
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20.08.26 | 17:35
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zukunftsbilanzen.de
21.08.2026 06:46 Uhr
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(1)

Der KI-Agenten-Thriller: SAP liefert, C3.ai strauchelt - und Miivo AI hat Ambitionen auf die Hauptrolle

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Miivo AI. Monatelang galt der größte deutsche Softwarekonzern SAP als Hauptverdächtiger in einer Branche, der KI-Agenten das Geschäftsmodell zerstören sollten - bis die Quartalszahlen dem Fall eine überraschende Wendung gaben. C3.ai zeigt derweil, wie schnell der Jäger zum Gejagten wird, wenn die Agenten-Story nicht in Umsätze mündet. Dazwischen positioniert sich mit Miivo AI ein kanadischer Newcomer, der bisher weitgehend im Verborgenen agiert und genau dort ansetzt, wo SAP vor mehr als zwei Jahrzehnten eine neue Spur legte: beim Mittelstand. Wer in diesem Börsenkrimi die besten Chancen auf ein Happy End hat.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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