Zug - Holcim übernimmt das deutsche Unternehmen Fermacell. Eine entsprechende Vereinbarung mit dem heutigen Besitzer James Hardie Industries sei unterzeichnet worden, teilte Holcim am späten Donnerstagabend mit. Der Kaufpreis liegt laut den Angaben bei 840 Millionen Euro. Fermacell stellt Wand-, Boden- und Brandschutzlösungen her ist laut dem Communiqué führend im Bereich hochleistungsfähiger Gipsfaser- sowie zementgebundener Platten. Es erwarte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab