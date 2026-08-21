Bülach - Vetropack hat im ersten Halbjahr 2026 leicht weniger Umsatz gemacht, während die Profitabilität klar unter dem schwierigen Marktumfeld litt. Allerdings wird der Jahresausblick für den Umsatz erhöht. Zudem veröffentlicht das Unternehmen erstmals Mittelfristziele. Der Umsatz sank im ersten Semester um 2,0 Prozent auf 404,6 Millionen Franken, wie der Bülacher Glasverpackungshersteller am Freitag mitteilte. Währungsbereinigt ergab sich allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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