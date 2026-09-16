Bülach - Vetropack hat anlässlich eines Investorentages bekannt gegeben, wie die neuen Wachstums- und Profitabilitätsziele erreicht werden sollen. Das Glasverpackungshersteller will beim Angebot und bei den internen Prozessen ansetzen. Die neuen Ziele sind seit dem August bekannt. Vetropack erwartet bis 2030 gegenüber 2025 zu konstanten Wechselkursen ein über dem Markt liegendes Umsatzwachstum im tiefen einstelligen Prozentbereich, eine Erholung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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