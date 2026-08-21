Die Almonty-Aktie setzt ihren beeindruckenden Höhenflug fort und hat seit dem lokalen Tief vom 29. Juli inzwischen rund +65% zugelegt. Damit gewinnt die Erholungsrallye weiter an Dynamik und das Chartbild hat sich deutlich aufgehellt. Nach dem starken Anstieg rückt nun die Frage in den Mittelpunkt, wie viel Potenzial noch vorhanden ist und ob Almonty die Rallye direkt fortsetzen kann oder zunächst eine Konsolidierung bevorsteht. Chartanalyse zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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