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WKN: FRE5EN | ISIN: DE000FRE5EN2 | Ticker-Symbol: FRE
Xetra
21.08.26 | 09:38
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Gesundheitswesen
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FRESENIUS SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FRESENIUS SE & CO KGAA 5-Tage-Chart
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46,16546,17009:54
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CTS EVENTIM
CTS EVENTIM AG & CO KGAA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CTS EVENTIM AG & CO KGAA55,40+1,65 %
FIELMANN GROUP AG38,900-6,94 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG40,390-1,22 %
FRESENIUS SE & CO KGAA46,185-0,06 %
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