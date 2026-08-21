Chur - Die Graubündner Kantonalbank (GKB) hat im ersten Semester 2026 deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Das Management bleibt auch für den weiteren Jahresverlauf zuversichtlich und erhöht den Gewinnausblick. Der Geschäftserfolg als zentrale Kenngrösse für die operative Leistung verbesserte sich in den ersten sechs Monaten um 18,1 Prozent auf 140,3 Millionen Franken, wie das Bündner Kantonsinstitut am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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