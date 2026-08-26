Chur - Was bleibt, wenn sich vieles verändert? Die neue Ausgabe von «HORIZONTE» der Graubündner Kantonalbank (GKB) geht dieser Frage aus unterschiedlichen Perspektiven nach - von künstlicher Intelligenz und Finanzmärkten bis zu Architektur, Unternehmertum und Menschen, die Graubünden prägen. Veränderung gehört zum Alltag. Technologien entwickeln sich weiter, Märkte reagieren auf neue Rahmenbedingungen, Unternehmen passen sich an. Gleichzeitig gibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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