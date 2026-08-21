Versicherer haben starke Monate hinter sich. In den letzten sechs Monaten kam der Branchenindex Stoxx 600 Insurance auf ein Plus von 7,6 Prozent. In Deutschland sorgte nicht zuletzt der Marktführer Allianz mit seiner Rekordjagd für Aufsehen. Auch bei der Aktie lief es gut. Nun lässt ein Chartsignal aber aufhorchen.Ende Juli hatte die AXA noch ein neues Rekordhoch aufgestellt. 45,66 Euro lautet seither die Bestmarke des Allianz-Konkurrenten. Aus der erhofften Fortsetzung der Rally wurde allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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