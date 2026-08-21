Die Fielmann-Aktie reagiert empfindlich auf die gesenkte Jahresprognose. Im außerbörslichen Handel verliert sie 5,5% und fällt auf 39,55 €. Der Optikerkonzern wächst zwar weiterhin, doch ausgerechnet der wichtige deutsche Heimatmarkt bremst. Fundamental stellt sich nun die Frage, ob lediglich ein schwaches Jahr bevorsteht oder die langfristigen Wachstumsziele zu ambitioniert sind. Prognose wird spürbar gekappt Fielmann erwartet für 2026 nur noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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