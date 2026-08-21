Überraschende Neuigkeiten von DEAG Deutsche Entertainment: So plant der Konzertveranstalter eine Barkapitalerhöhung im Volumen von 10 Mio. Euro. Gezeichnet werden alle neuen Aktien von Ankerinvestor Apeiron um Multi-Unternehmer Christian Angermayer, der seinen derzeitigen Anteil von rund 48,4 Prozent deutlich über die Schwelle von 50 Prozent hieven dürfte. Voraussetzung für die Transaktion ist allerdings, dass die Gläubiger der Anleihe 2025/29 der Transaktion zustimmen und dabei auf ihre bei der Emission des Bonds vereinbarten Rechte für einen Kontrollwechsel verzichten. "Sofern die Zustimmung erteilt wird, beabsichtigt DEAG, eine marktübliche Einmalgebühr an die Anleihegläubiger zu zahlen", heißt es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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