Bremen - Nach zwei Jahren endet die Zeit von Karim Coulibaly bei Werder Bremen wieder. Der 19-jährige Innenverteidiger schließt sich mit sofortiger Wirkung dem französischen Erstligisten Racing Straßburg an. Das gab Clemens Fritz, Geschäftsführer Fußball bei den Grün-Weißen, am Freitagvormittag bekannt.



"Karim ist ein Paradebeispiel für unseren eingeschlagenen Weg, junge, entwicklungsfähige Spieler zu verpflichten und mit ihnen Werte zu schaffen. Er hat seine Chance bei uns vorbildlich genutzt und sich zu einem Stammspieler in der Bundesliga entwickelt. Auch wenn uns sein Abschied sportlich schwerfällt, nehmen wir durch das lukrative Angebot unsere wirtschaftliche Verantwortung wahr. Karim wünschen wir für seine weitere Karriere sportlich wie menschlich alles Gute", sagte Fritz zum Wechsel Coulibalys.



"Als ich vor zwei Jahren zu Werder wechselte, haben mir die Verantwortlichen einen klaren Weg aufgezeigt, der sich zu 100 Prozent erfüllte. Deshalb möchte ich mich bei meinen Mitspielern, bei meinen Trainern, dem gesamten Staff, dem Verein, meinen Freunden, meiner Familie und natürlich auch den Fans für die Unterstützung und das Vertrauen bedanken, für jeden schönen Moment, aber auch für jede schwierige Situation, aus der ich lernen durfte. Werder Bremen wird immer ein besonderer Teil meiner Geschichte und meines Lebens bleiben", ließ sich Coulibaly zu seinem Abschied zitieren.



Karim Coulibaly wechselte 2024 vom Hamburger SV in die U19 der Grün-Weißen, mit der er in seiner ersten Saison den DFB-Pokal gewann. Im August 2025 feierte der gebürtige Oldenburger beim Auswärtsspiel in Frankfurt sein Bundesliga-Debüt. Eine Woche später erzielte er gegen Bayer Leverkusen in seinem ersten Heimspiel sein erstes Bundesliga-Tor. Insgesamt kam Coulibaly auf 27 Einsätze für den SVW.





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