Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
14/08/2026
FR0013230612
1 791
17.2967
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
17/08/2026
FR0013230612
608
17.2348
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
18/08/2026
FR0013230612
1 467
16.8500
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
19/08/2026
FR0013230612
1 009
16.8682
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
20/08/2026
FR0013230612
1 604
16.9993
XPAR
TOTAL
6 479
17.0494
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Contacts:
Tikehau Capital