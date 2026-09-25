Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
18/09/2026
FR0013230612
22 010
16.7386
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
21/09/2026
FR0013230612
12 275
16.5515
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
22/09/2026
FR0013230612
13 019
16.6721
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/09/2026
FR0013230612
17 832
16.5264
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
24/09/2026
FR0013230612
2 839
16.4652
XPAR
TOTAL
67 975
16.6250
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Contacts:
Tikehau Capital