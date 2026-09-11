Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
04/09/2026
FR0013230612
22 815
16.7030
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
04/09/2026
FR0013230612
560
16.7670
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
07/09/2026
FR0013230612
11 457
16.6529
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
08/09/2026
FR0013230612
21 936
16.7750
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
09/09/2026
FR0013230612
12 184
16.9809
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
10/09/2026
FR0013230612
12 294
17.0200
XPAR
TOTAL
81 246
16.8055
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Contacts:
Tikehau Capital