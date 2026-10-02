Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
25/09/2026
FR0013230612
2 633
16.3384
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
25/09/2026
FR0013230612
1 100
16.3127
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
28/09/2026
FR0013230612
3 010
16.3131
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
28/09/2026
FR0013230612
600
16.2611
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
29/09/2026
FR0013230612
1 915
16.3916
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
29/09/2026
FR0013230612
800
16.3438
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
30/09/2026
FR0013230612
2 528
16.4287
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
30/09/2026
FR0013230612
370
16.4135
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/10/2026
FR0013230612
5 291
15.7322
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/10/2026
FR0013230612
1 300
15.6631
CEUX
TOTAL
19 547
16.1402
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Contacts:
Tikehau Capital