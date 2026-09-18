Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
11/09/2026
FR0013230612
12 494
16.9479
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
14/09/2026
FR0013230612
1 603
16.9192
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
15/09/2026
FR0013230612
1 621
16.4858
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
16/09/2026
FR0013230612
12 109
16.5446
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
17/09/2026
FR0013230612
12 684
16.7272
XPAR
TOTAL
40 511
16.7386
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Contacts:
Tikehau Capital