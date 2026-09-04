Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
28/08/2026
FR0013230612
678
17.1006
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
28/08/2026
FR0013230612
405
17.0455
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
31/08/2026
FR0013230612
1 651
16.8543
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
31/08/2026
FR0013230612
612
16.8120
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/09/2026
FR0013230612
896
16.5289
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/09/2026
FR0013230612
505
16.4764
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/09/2026
FR0013230612
1 253
16.3588
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/09/2026
FR0013230612
417
16.3640
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/09/2026
FR0013230612
2 622
16.6437
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/09/2026
FR0013230612
535
16.6867
CEUX
TOTAL
9 574
16.6735
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Contacts:
Tikehau Capital