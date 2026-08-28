Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
21/08/2026
FR0013230612
1 060
16.9951
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
24/08/2026
FR0013230612
710
16.9058
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
24/08/2026
FR0013230612
206
16.9540
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
25/08/2026
FR0013230612
862
17.0223
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
25/08/2026
FR0013230612
100
17.0318
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
26/08/2026
FR0013230612
2 364
17.2269
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
26/08/2026
FR0013230612
1 220
17.1094
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
27/08/2026
FR0013230612
1 758
16.9809
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
27/08/2026
FR0013230612
462
16.9600
CEUX
TOTAL
8 742
17.0639
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Contacts:
Tikehau Capital